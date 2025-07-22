Певец ELMAN представил трек о любви: «В глазах можно найти ту самую силу»

Певец ELMAN презентовал новый трек «Глаза в глаза» на «Авторадио». В дуэте с певицей TALIA музыкант исполнил композицию из своего концептуального альбома «Начало», который называет своей творческой автобиографией.

«Только смотря в глаза, можно найти силы идти вперед», — поделился ELMAN философским смыслом песни в шоу «Мурзилки Live».

Артист раскрыл историю создания альбома.

«Этот альбом – точка отсчета. До этого не было ничего. С рэпа началось мое творчество. Далее я переехал в Москву и начал делать поп-музыку», – отметил артист.

Особое внимание ELMAN уделил сотрудничеству с TALIA и TRIDA. Он считает, что они «придают музыке новые краски. Также мужчина рассказал о смысле премьерного трека.

«Это песня о любви, о том, как в глазах можно найти ту самую силу, что помогает двигаться вперед. Когда смотришь в глаза любимого человека, наполняешься уверенностью», – поделился певец на «Авторадио».

Артист выразил желание представить альбом в расширенном формате. Его ждут в студии с полномасштабным живым концертом.