Певец Дима Билан признался, что хочет удивлять музыкой публику и себя

В столичном MTC Live Hall прошла масштабная вечеринка в честь 130-летия радио. Главным музыкальным событием вечера стало выступление Димы Билана, который исполнил для гостей праздника сет своих главных хитов.

Совместное мероприятие ГПМ Радио и Национального рекламного форума собрало ведущих представителей медиаиндустрии, рекламы и шоу-бизнеса, став одним из ключевых событий Недели рекламы в Москве.

В своем выступлении Дима Билан подчеркнул неоценимую роль радио в жизни артистов и слушателей.

«С появлением радио жизнь разделилась на «до» и «после». Оно объединило миллионы людей, подарило возможность слышать музыку, голоса, истории, преодолевая расстояния. Именно благодаря радиостанциям наше творчество находит путь к сердцам огромного количества людей по всему миру», — отметил певец.

Для выступления Дима выбрал определенные песни и объяснил, почему остановился на них.

«Сегодня я исполню сет из полюбившихся слушателям хитов, которые звучат в эфире и откликаются в сердцах людей. И особенно приятно видеть, что эти композиции занимают первые строчки в чартах — это лучшая награда для артиста», — сказал он.

Певец также поделился с поклонниками своими творческими планами. Уже в феврале 2024 года он представит масштабную новую программу.

«Сейчас идет активная подготовка к моим большим сольным концертам, которые пройдут 13, 14, 15 февраля в Live Арене. На этих выступлениях я представлю новую программу «Я просто люблю тебя». И как всегда, я стремлюсь удивить не только публику, но и самого себя. Мы создаем не просто концерт, а целую историю, наполненную смыслом, чувствами, светом и музыкой», — поделился Билан.

Но главной неожиданностью стало анонсирование новой песни. Несмотря на недавний релиз альбома «Vector V», артист уже готовит свежий сингл.

«Уже в начале следующего года планирую выпустить новую песню одного талантливого автора. Пока не хочу раскрывать все подробности, но уверен — у этой композиции есть все шансы стать большим хитом!» — пообещал певец.

Праздник в честь 130-летия радио объединил на одной площадке не только Билана, но и других топовых артистов — МОТ, Zvonkiy и группу A’Studio. Ведущими вечера стали звезда шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио» Татьяна Гордеева и DJ, продюсер радиостанции ENERGY Богдан Кантемиров.