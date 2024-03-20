Певец Денис Клявер рассказал о планах после воссоединения «Чай вдвоем»

Певец Денис Клявер стал гостем «Шутки Шоу» на «Юмор FM». Он пообщался с ведущими и рассказал о воссоединении группы «Чай вдвоем».

Ведущие Антон Бурный и Ольга Мажара напомнили артисту, что у них в студии был Стас Костюшкин и пообещал, что в следующий раз он придет вместе с Клявером. Но этого не случилось. Денис объяснил, что они столкнулись с некоторыми сложностями.

«Состоявшиеся два солиста объединились, вернувшись как бы в дуэт. Это уже все-таки новая история, новая энергия. Мы потихонечку пытаемся перестраиваться в режим сливания. Потому что есть планы, есть семьи, есть у всех какие-то директора, продюсеры. В общем, много чего есть, что еще пока надо как-то синхронизировать с дуэтом», – поделился артист.

Многие отмечают, что новый трек «Нежная» очень напоминает прошлые хиты «Чай вдвоем». Денис говорит, что в этом и была задумка. Солисты стараются сохранять свой стиль и даже в шоу «Конфетка» смогли сделать песню «Ты пошли мне СМС» в привычном звучании.

«Прекрасно понимаю, чего все хотят. Это уже не просто дуэт – здесь как бы есть музыкальная жанровость звучания. И самое классное, что это звучание уже прошло через десятилетия», – признался Клявер в эфире «Юмор FM».

Певец говорит, что ему приятно видеть ролики с их песнями не только от ровесниц, но и от совсем молодых девушек и даже подростков.