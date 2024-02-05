Певец Дава презентовал песню «В день последний» после урагана на Маврикии

Хип-хоп и рэп-исполнитель Давид Манукян, выступающий под псевдонимом Дава, стал гостем шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Артист рассказал о съемках в кино и отдыхе на Маврикии, во время которого попал в ураган.

Знаменитость сыграл в новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все» и не думает останавливаться. Давид признался, что любит перевоплощаться. Ему в ремейке досталась роль горбуна.

«У меня там роль с самоиронией сильной. Она теперь одна из моих любимых, потому что это необычный опыт», – поделился певец.

В новом году выходит еще несколько фильмов с участием Манукяна – «Не одна дома», «Всё ок», «Мокрые майки». Артист говорит, что в прошлом году у него тоже было много съемок. А в одной из картин он выступал в качестве сопродюсера.

«Это полноценный фильм, который выйдет этой весной, ближе к лету. Это такая классная, очень крутая комедия, где и Равшана Куркова снималась в роли моей жены, и Милана Хаметова. Это фильм «Не одна дома». Очень классная добрая комедия», – рассказал Дава.

Манукян успевает не только работать, но и отдыхать. Он побывал на Маврикии, но попал в сильный ураган.

«Мы там чуть не утонули, потому что попали в циклон, потоп случился. Я думал уже, что не выживу. Я взял телефон и начал писать близким людям на всякий случай», – поделился мужчина.

Дава устроил живую премьеру своей новой песни «В день последний» прямо в студии «Авторадио». Но признался, что она родилась чуть раньше событий на Маврикии.

«Это всем близким людям посвящено. Это о том, что нужно задуматься: а что, если бы сегодня был последний день? В повседневной жизни кажется, что очень много проблем, а когда задумаешься, может, это и не проблемы. Может, стоит, например, разрешить какой-то вопрос, конфликт или что-то в этом роде. Не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня», – подытожил артист.