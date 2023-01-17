Певец Данко пролежал в гробу четырнадцать часов

Пятидесятилетний певец Данко, находившийся в ареоле славы в начале двухтысячных, сейчас редко попадает в поле зрения журналистов.

В прессе, однако, часто муссируется недавний конфликт исполнителя со скандальным шоуменом Стасом Борецким.

Сообщается, что Данко обратился к Борецкому за помощью находясь в крайне депрессивном состоянии.

Артисту пришло в голову, что если он попросит у Стаса воспользоваться его услугами (напомним, Борецкий владелец собственного ритуального агентства) и на какое-то время закопает себя тебя под землю – депрессия пройдёт.

Стас согласился провести обряд «самопогребения» за небольшое вознаграждение, но в процессе что-то пошло не так и несчастный Данко вынужден был пролежать в под землёй почти пятнадцать часов к ряду.

Случай этот произошел давно, однако сейчас, в результате возобновления конфликта двух знаменитостей, история снова начала набирать популярность.