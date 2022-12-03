Петросян вернулся с того света и объяснил причину

В интернете гуляет информация о смерти популярного юмориста Евгения Петросяна. Сам же артист вышел на связь и назвал это фейком.

Петросян рассказал, что речь идет о YouTube ролике, в котором диктор комментирует его смерть. В нем даже показали человека, залившегося слезами. Кроме того, было допущено большое количество фактических ошибок в биографии.

Удивившись фантазиям людей, Петросян сравнил автора с извращенцем. Однако юморист вспомнил хорошую примету, которая гласит, что тогда враги не дождутся кончины.