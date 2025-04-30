Петросян произнес одну фразу после новостей о выписке дочери из квартиры

Юморист Евгений Петросян выписал 56-летнюю дочь Викторину из квартиры в Москве. Соответствующая информация появилась 29 апреля. Родственница артиста косвенно подтвердила ее, а сам народный артист РСФСР лишь возмутился и сказал одну фразу.

Об этом сообщает Kp.ru.

Викторина не присутствовала на заседании – девушка живет в США. О выписке из квартиры она узнала от журналистов. Женщина заявила, что «вероятно, это правда». Викторина подтвердила, что не общается с отцом.

Журналисты попытались связаться с Петросяном, но он возмутился: «Да как же вы мне все надоели! Ничего не буду обсуждать!»

Напомним, юморист судился с дочерью, чтобы ее выписали из квартиры на Ростовской набережной. Викторина не имела доли там – жилье полностью принадлежит Петросяну. Закон позволяет выписать совершеннолетнего родственника, если он не проживает в помещении и не несет бремя по его содержанию.