Петр Чернышев оставит больную Заворотнюк ради ледового шоу

В новогоднем представлении Татьяны Навки после долгого перерыва примет участие фигурист Петр Чернышев, муж народной артистки Анастасии Заворотнюк.

Вот уже второй год Анастасия Заворотнюк борется с тяжелейшим недугом: весной 2020 года врачи обнаружили у артистки злокачественную опухоль мозга.

Супруг Анастасии - пятикратный чемпион США и участник многочисленных мировых и российских ледовых шоу – Петр Чернышев все это время почти не отходил от жены, посвящая ей физическую заботу и моральную поддержку.

По словам Навки, ближайший выход Чернышева на лед состоится в новогодние каникулы, на ледовом шоу «Сказки тысяча и одна ночь».

В ледовом переложении истории Шахразады задействованы ведущие российские фигуристы: Камила Валиева, Никита Кацалапов, Виктория Синицына и др. Петр Чернышев также готов к выступлениям. Основное темой шоу станет максима: добро всегда побеждает зло.

ФОТО: Tarakanov Vadim/East News