Первый канал, «Россия 1», «Культура» и ТНТ поборются за танцевальную премию

Популярные танцевальные шоу четырех федеральных телеканалов России вошли в список номинантов Национальной танцевальной премии RUSSIAN OPEN DANCE AWARDS. 21 декабря 2023 года будет определено лучшее танцевальные шоу на отечественном ТВ. Торжественная церемония награждения, которая состоится в столичной ЦСКА АРЕНА, станет самым масштабным событием в танцевальной индустрии.

Впервые в истории России будут отмечены наградами лучшие танцевальные шоу на отечественном телевидении. В номинациях представлены шоу «Dance Революция» (Первый канал), «Танцы на ТНТ» (ТНТ), «Танцы со звездами» («Россия 1»), «Большие и маленькие» («Россия – Культура»).

«21 декабря на премии RUSSIAN OPEN DANCE AWARDS будут отмечены лучшие танцевальные телепроекты, которые предоставили уникальный шанс как начинающим, так и профессиональным танцорам и танцевальным коллективам различных направлений показать свои таланты широкой аудитории», - рассказала генеральный продюсер премии Мария Уточкина.

В этом году экспертам Национальной танцевальной премии RUSSIAN OPEN DANCE AWARDS предстоит непростой выбор – определить лучший телевизионный проект на российском ТВ, посвященный танцам. По словам Марии Уточкиной, все танцевальные шоу по-своему уникальны и имеют высокие рейтинги зрительских просмотров.

Национальная танцевальная премия RUSSIAN OPEN DANCE AWARDS станет главным медийным событием года в области дэнс-культуры в России. В двенадцатитысячной ЦСКА АРЕНЕ будет представлено 40 номинаций премии, которые соберут всех представителей индустрии – танцоров, хореографов, постановщиков, организаторов фестивалей, создателей обучающих программ, федеральные телеканалы, звёзд шоу-бизнеса и представителей высших хореографических учебных заведений страны.

По словам организаторов, каждый, кто получит награду главного события танцевальной индустрии, будет неслучайно держать её в своих руках. Национальная танцевальная премия станет знаком качества и общественного признания для каждого победителя, номинанта и эксперта премии.

Награда национальной танцевальной премии является одной из самых сложных, тяжёлых и дорогих наград среди существующих премий. Награда исполнена из сплава цинка, алюминия, меди и покрыта сплавом из 8-каратного золота. Статуэтка спроектирована российскими ювелирами в форме круга, копирующего фирменный логотип события. Каждый элемент и его форма неслучайны и имеют глубокий смысл.

«Девять незамкнутых колец, из которых состоит статуэтка, символизируют вечность, единство и цельность, - все это олицетворяет любое искусство. Незамкнутые кольца призывают танцовщиков не бояться выходить за рамки, искать новые пути и открывать для себя неожиданные возможности. Мы уверены, что творческая душа бесконечна в поиске идеальных форм воплощения», - заключила генеральный продюсер премии Мария Уточкина.