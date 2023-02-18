Пережившая ДТП Людмила Стоянова: «Вера Алентова меня не узнала»

Людмила Стоянова, известная по роли Людочки в фильме «Москва слезам не верит», рассказала, что Гильдия актёров кино не оказывает ей помощи.

Актриса призналась, что получила давно поддержку от фонда Евгения и Марии Мироновых — привозил дорогостоящие лекарственные препараты. Гильдия лишь позвонила на юбилей и узнала адрес электронной почты для отправки поздравления.

Стоянова отметила, что детей у нее нет, а муж умер от инфаркта через два года после трагичного случая с ней. Дело в том, что 27 лет актриса не может справиться с мыслями о жутком ДТП. Ее и ещё одного мужчину сбил на пешеходном переходе водитель по фамилии Цандлер, вину которого не доказали.

Что касается актеров из фильма «Москва слезам не верит», то они ее тоже позабыли. На «Мосфильме» Стоянова встретилась с Верой Алентовой, однако она ее не узнала.