Пересматривает старые фото и не может забыть: как живет вдова Янина спустя три месяца после смерти актера
Вдова Алексея Янина нашла нужным показать архивные снимки умершего актера.
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Вдова актера Алексея Янина в новогодние праздники придалась воспоминаниям и поделилась с поклонниками архивными снимками, сделанными при жизни мужа. Она отметила, что при потери близкого даже странные фотографии становятся драгоценными.
После похорон звезды сериалов прошло уже три месяца, однако его супруга по-прежнему не может смириться с утратой. Дарья Клюшникова старается продолжать работать, но время от времени все равно возвращается мысленно к тем годам, когда Алексей был еще жив.
В личном блоге певица опубликовала несколько фото с умершим мужем, на которых он был запечатлен с сыном еще до инсульта, а также с матерью уже во время реабилитации.
«Столько тепла! Просмотрела много старых снимков. Сколько воспоминаний! Иногда даже странные фотографии становятся драгоценными», - подчеркнула Дарья в социальной сети.
Напомним, что на протяжении нескольких лет Янин пытался бороться с последствиями обширного инсульта. Он утратил способность говорить и полноценно передвигаться. Постепенное восстановление, тренировки и лечение приносили свои результаты. И когда, казалось бы, стали заметны плоды усилий, Алексею неожиданно стало хуже. 19 сентября он скончался в больнице.
Ранее вдова Алексея Янина рассказала, как дважды сообщала сыну о смерти отца.