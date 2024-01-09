Пересматривает старые фото и не может забыть: как живет вдова Янина спустя три месяца после смерти актера

Вдова актера Алексея Янина в новогодние праздники придалась воспоминаниям и поделилась с поклонниками архивными снимками, сделанными при жизни мужа. Она отметила, что при потери близкого даже странные фотографии становятся драгоценными.

После похорон звезды сериалов прошло уже три месяца, однако его супруга по-прежнему не может смириться с утратой. Дарья Клюшникова старается продолжать работать, но время от времени все равно возвращается мысленно к тем годам, когда Алексей был еще жив.

В личном блоге певица опубликовала несколько фото с умершим мужем, на которых он был запечатлен с сыном еще до инсульта, а также с матерью уже во время реабилитации.

«Столько тепла! Просмотрела много старых снимков. Сколько воспоминаний! Иногда даже странные фотографии становятся драгоценными», - подчеркнула Дарья в социальной сети.