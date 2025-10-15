«Перерыв был очень трудным»: Паулина Андреева объяснила, почему не снималась в кино 3 года

Актриса Паулина Андреева назвала 3-летний перерыв в кино «трудным» и «полезным». Об этом сообщает PEOPLETALK.

Последняя премьера с участием Паулины Андреевой была в 2022 году. Спустя 3 года актриса возвращается на экраны со сказкой «Алиса в стране чудес», в которой сыграла Герцогиню. По словам Паулины, ей был необходим перерыв в кино. За это время она переосмыслила свою карьеру и разработала новый проект.

«Мне была необходима пауза. Я могла позволить себе взять время, чтобы подумать, остановиться. Перерыв был очень полезным, нужным, трудным», — высказалась Андреева.

Отказавшись от съемок, Паулина занималась производством сериала «Мамин сын», премьера которого скоро состоится.

Также в 2025 году выйдет продолжение сериала «Метод», но уже без Паулины. Актриса призналась, что благодарна проекту и Константину Хабенскому за опыт, но эта история для нее закончилась во втором сезоне.

«Счастье, что в моей жизни этот проект случился, но надо уметь завершать и идти дальше», — пояснила она.

