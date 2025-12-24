«Переночевали в комнате с наручниками»: откровения Жени Трофимова о концерте в Барнауле и жизни на гастролях

Группа «Комната культуры» и ее солист Женя Трофимов стали гостями шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». В рамках живого концерта исполнили треки «Привет», «Все они о тебе», «В этих домах», «Добегу», «Первая любовь», «Самолеты» и поделились историями за год головокружительного взлета. Артист признался, что точкой отсчета успеха стал прошлый визит на радио: «После того, как мы к вам пришли, все и пошло. Вы нас после этого эфира благословили».

Особые эмоции у коллектива связаны с выступлениями на родине. Концерт в Барнауле Трофимов назвал самым волнительным: «Это самое долгожданное и самое нервное событие. У нас ощущение, как в музыкальной школе перед экзаменом. Ты вечером выставляешь игрушки, усаживаешь родителей и даешь для них концерт».

Популярность группы растет: если год назад их слушали 4 тысячи земляков, то теперь зал собрал уже 6 тысяч.

Впереди у музыкантов – большие планы. Они готовят специальные программы для значимых концертов в Москве и Санкт-Петербурге, поскольку, по словам Жени, эти города в начале творчества поддержали их. В перерывах между гастролями группа работает над новым материалом и держит себя в форме: «С нами уже много времени ездит тренер… кикбоксинг», – отметил на «Авторадио» солист.

Но самыми яркими в беседе стали закулисные гастрольные истории. Музыканты вспомнили курьезный случай с ночлегом: «Один раз у нас один участник после концерта уснул, дверь закрылась, у него были ключи, мы не могли попасть… В общем, в этом доме была… комната, там были наручники на кровати, изваяние розового цвета, и мы переночевали в ней».

В студии группа также исполнила кавер на песню «Звезды считают нас» в рамках трибьюта к юбилею группы Uma2rman. А на вопрос о будущих совместных работах Женя Трофимов оставил интригу: «С группой “Zoloto” мы бы хотели… есть в планах».