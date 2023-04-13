Перекрыла кислород: в Сети появились новые подробности расставания Бузовой с экс-избранником
Солнцев заговорил о подлости Ольги Бузовой по отношению к экс-избраннику Третьякову.
Фото: Из профиля Instagram* Бузовой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Личная жизнь Ольги Бузовой всегда привлекала внимание публики. Еще до Дмитрия Тарасова девушка успела завести яркий роман с участником «Дома-2». Речь идет про Романа Третьякова. Его имя все время было на слуху, пока он имел отношение к проекту, но после своего ухода экс-избраннику Ольги так и не удалось построить карьеру на ТВ. В новой беседе с изданием «Teleprogramma.pro» Рустам Солнцев предположил, с чем связана сложившаяся ситуация.
Многие пользователи Сети считали: Бузова намеренно перекрыла кислород Роману. Однако Солнцев поспешил встать на защиту знаменитости и заявил, что подставы — это стиль Бородиной, но не Ольги.
«Она ничего никому не перекрывала. Собой занималась. В этом случае Бузова — не Ксения Бородина. Ольга, конечно, что-то может сказать, посмеяться над кем-то, включить крутую, но только не совершать подлости», — высказался мужчина.
На сегодняшний день Роман занялся стендапом. По мнению Солнцева, выступления Третьякова слабые и «ни о чем». Его неудачи Рустам связывает с имеющимися комплексами и продолжающимися поисками себя в этой жизни.
«Как-то он надорвался, и что-то не случилось в его жизни, но Бузова в подлости не была замечена», — резюмировал Рустам.
После нового интервью Ксении Бородиной Солнцев раскритиковал ее за слова о власти и Курбане Омарове. Посмотрев фрагмент шоу, мужчина заявил: «У человека едет крыша». Что именно не понравилось ему — узнаете здесь.
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