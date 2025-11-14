«Переходный возраст»: Алена Водонаева поделилась редким фото с подросшим сыном

Блогер и телеведущая Алена Водонаева поделилась с поклонниками редким фото своего выросшего сына. В личном блоге знаменитость выложила кадр с 15-летний Богданом, сделанный во время семейного ужина.

«Рубрика: переходный возраст», — подписала снимок звезда.

Экс-участница «Дома-2» растит наследника, которого родила от бизнесмена Алексея Малакеева. Пара рассталась через год после появления Богдана на свет. Однако, по словам Водонаевой, она смогла сохранить дружеские отношения с отцом первенца.

Сам бизнесмен, в свою очередь, принимает участие в воспитании сына, однако не считает нужным покупать ему дорогие вещи. Все подарки не дороже 10 тысяч рублей.

Телеведущая признавалась, что больше не планирует заводить детей, поэтому выстраивает свою жизнь строго «только для себя». По ее словам, ей нравится быть одной.

