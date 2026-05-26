«Перед тобой открыты все возможности»: сын Натальи Водяновой с отличием окончил престижный университет

Об этом сообщил в соцсетях отец молодого человека — британский аристократ и бизнесмен Джастин Портман.

Лукас — сын Водяновой от первого брака с Джастином Портманом. Несмотря на развод родителей, семья сохранила тёплые отношения. Наталья Водянова стала известна как одна из самых успешных супермоделей в мире, покорив подиумы крупнейших модных домов.

Брауновский университет входит в элитную Лигу плюща — объединение восьми старейших и наиболее престижных вузов США. Лукас не просто получил диплом, но и окончил университет с высокими оценками, что стало поводом для особой гордости родителей.

Джастин Портман опубликовал трогательное поздравление сыну.

«Перед тобой открыты все возможности. Мы очень гордимся тобой. Мы все тебя очень любим», — подчеркнул отец.

Выпускная церемония прошла в этом году, и Портман-старший лично присутствовал на торжественном событии, поделившись радостным моментом с подписчиками в соцсетях.

Напомним, 44-летняя Наталья Водянова недавно объявила о шестой беременности, снявшись для обложки французского Vogue. Сейчас супермодель замужем за французским миллиардером Антуаном Арно. От первого брака с Джастином Портманом у Водяновой трое детей, включая старшего сына Лукаса.