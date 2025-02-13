«Перед двухтысячной аудиторией»: певица DAASHA рассказала о казусе на ее концерте

Певица DAASHA стала гостьей шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Самая юная участница лейбла Velvet Music представила свой новый трек «Пауза» и рассказала о своем сольном концерте.

Знаменитость призналась, что идея песни пришла к ней в голову во время просмотра игры друзей в футбол.

«Они были так счастливы, радовались, как дети, и я подумала: «Вот бы поставить этот момент на паузу». И дальше вся любовная история, все слова сложились, получилась песня», – поделилась девушка.

DAASHA призналась, что почувствовала новый этап в жизни. По ее словам, она стала более уверенной в себе и женственной. А сейчас исполнительница готовится к сольному концерту, который пройдет 27 февраля. Она обещала много сюрпризов, в том числе визуальных.

Певица также вспомнила о казусе, который однажды случился на ее выступлении. Девушка нашла решение, как выйти из этой ситуации.

«Мне кажется, у каждого артиста такое бывает. Как-то раз у нас отключилась аппаратура, и мне пришлось полчаса, стоя перед двухтысячной аудиторией, просто о чем-то разговаривать», – рассказала DAASHA в эфире «Авторадио».