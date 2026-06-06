Пентхаус за миллиард рублей: вдова Иосифа Кобзона выставила на продажу квартиру артиста на Новом Арбате

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Иосиф Кобзон был легендарным советским и российским певцом, народным артистом СССР. Артист скончался в 2018 году в возрасте 80 лет, оставив после себя богатое творческое наследие и верную супругу Нинель.

Квартира площадью 600 квадратных метров расположена на 16-м этаже жилого комплекса «Груббер Хаус» на Новом Арбате. Пентхаус поступил в закрытую продажу — сделку не афишируют публично. Интерьер и отделка не обновлялись с момента смерти певца, сохранен оригинальный вид жилья.

Недвижимость принадлежит вдове артиста Нинель Кобзон, которая и приняла решение о продаже.

Изначально планировалось создать музей в квартире великого певца. Однако позже вдова изменила решение и выставила элитную недвижимость на продажу через риелторские каналы. Цена вопроса — один миллиард рублей.