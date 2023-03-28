«Пенсии хватает на квартплату и лекарства»: как живет актриса, снявшаяся в 200 фильмах

Галина Стаханова памятна старшему поколению по роли девушки Гали из кинофильма «Девчата».

Однако она снималась и в «Жене керосинщика», и в «Астеническом синдроме», и в сериале «Марш Турецкого», а потом в «Ледниковом периоде», «Ёлках» и в «Амбивалентности».

На счету актрисы более 200 ролей. Не главных, но все равно значимых для сюжета и идеи. На днях 82-летняя Галина Константинова рассказал mk.ru о том, как сводит концы с концами. Пенсия у артистки 25 тысяч.

«Хватает, чтобы заплатить за квартиру, за свет, за телефон… Лекарства дорогие у меня очень. Много на них уходит – тысяч десять в месяц! Я принимаю и от гипертонии, и от сердечка…».

Также известно, что пожилая актриса все еще иногда снимается:

«Недавно с Тамарочкой Семиной снималась, потом еще в одном проекте. Летом будут еще съемки. Пока в этом плане все слава богу, держимся, стараемся…».

Кстати, Тамара Семина в одном из интервью заявила, что для нормальной жизни ей нужно 100000 рублей в месяц. Галина Константинова, по ее собственным словам, мечтает хотя бы о 50 тысячах.