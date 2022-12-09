19:41, 09 декабря 2022
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Павел Воля вызвал Даву на дуэль в прямом эфире
Звезды и блогеры начали менять амплуа.
Во время своего последнего эфира на телеканале «ТНТ» Павел Воля заявил, что собирается сменить карьеру и стать бойцом.
Первым, кого готовится наказать комик, скорее всего, будет Дава, уже побывавший в образе блогера, певца и бойфренда Ольги Бузовой.
На этом недавно ставший холостяком Павел не остановился.
Он предложил блогеру участвовать в поединке два на два, при этом в партнеры Давиду посоветовал взять короля поп-музыки Филиппа Киркорова.
Со своей стороны юморист пообещал взять в бойцы коллегу Гарика Харламова.
- Будем биться двое на двое, как бы это ни звучало», — улыбнулся артист.
Напомним, узнать продолжение интригующей истории можно вечером в пятницу в новом эфире Камеди.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://www.gazeta.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
#Дава,