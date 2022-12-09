Павел Воля вызвал Даву на дуэль в прямом эфире

Звезды и блогеры начали менять амплуа.

Во время своего последнего эфира на телеканале «ТНТ» Павел Воля заявил, что собирается сменить карьеру и стать бойцом.

Первым, кого готовится наказать комик, скорее всего, будет Дава, уже побывавший в образе блогера, певца и бойфренда Ольги Бузовой.

На этом недавно ставший холостяком Павел не остановился.

Он предложил блогеру участвовать в поединке два на два, при этом в партнеры Давиду посоветовал взять короля поп-музыки Филиппа Киркорова.

Со своей стороны юморист пообещал взять в бойцы коллегу Гарика Харламова.

Будем биться двое на двое, как бы это ни звучало», — улыбнулся артист.

Напомним, узнать продолжение интригующей истории можно вечером в пятницу в новом эфире Камеди.