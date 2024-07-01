Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Яна Рудковская и другие звезды появились на Пушкинском балу в Гостином дворе

В Москве 30 июня состоялся Пушкинский бал в Гостином дворе при участии звезд российского шоу-бизнеса. Среди гостей мероприятия были Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Яна Рудковская, Татьяна Сабуренкова, Анна Бутман, Ольга и Константин Андрикополус, солисты Большого, представители банковского и государственного сектора и многие другие.

На один день москвичи и гости столицы перенеслись в атмосферу бала 1899 года, который был проведен в честь столетия поэта. В программе бала была презентация уникальных артефактов пушкинской эпохи, дефиле исторических костюмов и танцы под оркестр. Музыкальная часть вечера была представлена вальсом Свиридова, арией Татьяны из оперы Чайковского, вальсом Цветов из балета «Щелкунчик», русской кадрилью Рахманинова. Арию из оперы П.И.Чайковского «Евгений Онегин» исполнил Святослав Грабовский, приглашённый певец Королевской оперы Норвегии.

Организаторами бала были Корпорация «Синергия» совместно с Всероссийским музеем А. С. Пушкина, Музеем Просвещения «Книжная галерея Вольфсона» и Санкт-Петербургским Пушкинским фондом при поддержке Фонда «Росконгресс» и Российского исторического общества. Ведущими стали актеры Дмитрий Дюжев и Екатерина Гусева. А хозяином и хозяйкой бала – Павел Воля и Ляйсан Утяшева, которые начали готовиться к мероприятию за несколько дней, разучивая танцы.

«Нам бы хотелось, чтобы мы видели на балах не только светское общество, но и молодежь. Ведь балы и танцы – неотъемлемая часть нашего культурного ДНК», – рассказала Ляйсан Утяшева.