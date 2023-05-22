«Я правда хочу семью»: Павел Воля готов принять роды у Ольги Бузовой

Ольга Бузова стала гостьей программы «Шоу Воли», которое с недавних пор выходит на телеканале ТНТ.

Разговор между ведущим и артисткой оказался не на шутку проникновенным и задушевным. Бузова раскрыла все карты своей личной жизни.

Она призналась, что последние два года никаких романов у нее не случалось. Более того, последний раз интимная близость произошла в 2021 году.

Певица поделилась своими сильными качествами, на которых она строит отношения с мужчинами. Ими оказались верность, преданность и покорность.

Растроганный Павел Воля решил поддержать собеседницу в поисках партнера и стал ее рекламировать прямо на шоу. Она обратился к зрителям с просьбой рассмотреть связь с артисткой как выгодное предложение, ведь её почти никогда не бывает дома.

Бузова поддержала шоумена, признав, что это действительно так. «Меня постоянно нет, я работаю. При этом, я готова, например, родить. Я правда хочу семью», — заявила Ольга.

Юморист не растерялся и заметил, что согласился бы принимать у нее роды.