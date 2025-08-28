Павел Прилучный с женой Зепюр, Нино Нинидзе и Софья Синицына: в Москве состоялась премьера сериала «Виноград»

В Москве 27 августа в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION прошла светская премьера комедии «Виноград» с Павлом Прилучным, Нино Нинидзе и Софьей Синицыной в главных ролях. Гостями мероприятия стали Михаил Кремер, Матвей Лыков, Алла Михеева, Elvira T, Антон Денисенко, Алена Чехова, Виктория Богатырева, Анна Калашникова, Карен Арутюнов, Роман Хан, Таша Белая, Юлия Хамитова, Яна Аносова, Анна Калашникова, Яна Беляева и многие другие.

Режиссером нового сериала о поиске себя, любви и втором шансе выступил Владимир Щегольков, снявший «Везет» и «Цербер». Действие картины разворачивается в ландшафтах Краснодарского края. Локации для съемок подбиради в Сочи и Геленджике. Над проектом совместно работали Студии KIONFILM и «Студии Чеховъ».

По сюжету сериала «Виноград», у московского топ-менеджера Егора Антонова есть все слагаемые успешной жизни: крупная должность в корпорации, высокие заработки, любимая семья. Всем этим он обязан тестю, который когда-то взял его под крыло в свою компанию. Тесть Егора недолюбливает, но ради дочери и внука терпит его в семье. Однажды Егор заводит интрижку со стажеркой, о чем становится известно тестю. Он тут же увольняет Егора и сообщает дочери об его измене. В одну секунду успешный бизнесмен Егор теряет все: статус, друзей, семью и доступ к собственной карточке. Внезапно судьба преподносит ему сомнительный подарок — он становится владельцем убыточных виноградников в родной Анапе. Егор ничего не знает о виноделии, и возвращается на родину спустя 20 лет. Здесь ему предстоит начать с чистого листа, разобраться, чего он хочет на самом деле в жизни, и вернуть любовь.