Паулина Андреева появилась на публике с кольцом на безымянном пальце после новостей о примирении с Бондарчуком

Актриса Паулина Андреева косвенно подтвердила примирение с режиссером Федором Бондарчуком. Она появилась на премьере фильма в Москве с кольцом на безымянном пальце, а украшение ей подарил муж, с которым она собиралась развестись. Об этом сообщает «7Дней.ru».

В середине октября появилась информация, что Андреева и Бондарчук все-таки смогли сохранить семью. Они продали свою старую квартиру и купили новую, чтобы начать все с чистого листа. Однако официальных подтверждений воссоединения все же не было. Но на недавней премьере в столице Паулина дала понять, что простила супруга.

На правой руке актрисы журналисты заметили роскошное кольцо. Его в 2017 году Андреева получила от Бондарчука. В Сети считают, что таким образом Паулина подтвердила — никакого развода не будет. К слову, пост о расставании с кинематографистом она тоже удалила.

Отметим, что Федор Бондарчук тоже сейчас появляется на публике, но прячет в кармане правую руку. Так режиссер поступает всегда, чтобы журналисты не могли разглядеть отсутствие обручального кольца.

