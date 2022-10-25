Патриарх Кирилл с сожалением признал, что мир находится в шаге от ядерной катастрофы
Епископ Русской православной церкви патриарх Кирилл на Всемирном русском народном соборе заявил, что сегодня мир находится на грани ядерной катастрофы. По словам предстоятеля РПЦ, человечество не демонстрирует «особой» готовности к следованию по пути, предложенному Создателем.
В начале форума, открывшегося в Храме Христа Спасителя, патриарх Московский и всея Руси отметил, что «ныне, перед лицом глобальной опасности ядерной катастрофы, эти слова звучат с особой напряженностью».
В августе президент России Владимир Путин заявил, что ядерная война не должна быть развязана. По мнению главы государства, в ней не может быть победителей.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев говорил о возможности полноценной ядерной войны в случае конфликта России и НАТО.
ФОТО: Олег Варов/Patriarchia.ru