«Пасть порву»: неизвестные подожгли дверь организатору концерта Лолиты в Санкт-Петербурге

Организатору концерта певицы Лолиты в Санкт-Петербурге злоумышленники подожгли дверь. Об этом артистка рассказала в своем Telegram-канале.

Исполнительница записал видео, в котором обратилась к своим поклонникам с просьбой быть внимательнее при покупке билетов и покупать их только на официальных площадках, указанных в афишах.

По ее словам, вчера ночью были раскуплены последние места на ее концерт в Петербурге, который должен состояться в ноябре. Команда артистки уже планировала объявить о солд-ауте, когда выяснилось, что «билеты вдруг всплыли на левых сайтах».

Она добавила, что после попытки разобраться в сложившейся ситуации, неизвестные подожгли дверь организатору концерта Лолиты в Северной столице Игорю Грановскому.

«Господа, 90-е, конечно, возвращаются, но не до такой степени. Есть проблемы или претензии, предъявляйте их мне. А за Грановского пасть порву», — обратилась Милявская к злоумышленникам.

