«Папины глаза»: Иван Ургант публично поздравил младшую дочь с днем рождения

Актер и телеведущий Иван Ургант публично обратился к младшей дочери по особому поводу. Ведущий шоу «Вечерний Ургант» поделился в личном блоге снимками с Валерией и поздравил ее с днем рождения.

Иван Ургант опубликовал в соцсети кадры с младшей дочерью Валерией, которой исполнилось 9 лет. На первом фото телеведущий запечатлен вместе с еще новорожденной девочкой, обнимая и аккуратно прижимая ее к себе. На втором снимке артист позировал в обнимку с уже повзрослевшей именинницей.

«Девять лет одного счастья», — подписал публикацию Иван Ургант.

Подписчики обратили внимание на сходство отца и дочери.

«Просто копию сделали!», «Папины глаза. Многие лета вам вместе в здравии и благополучии», «Ctrl+C, Ctrl+V», «Очень похожи», «Красавица! Папина дочь», «Двое из ларца», — написали пользователи Сети.

Иван Ургант с 2007 года состоит в браке с Натальей Кикнадзе. У супругов двое детей — 16-летняя Нина и 9-летняя Валерия. Также актер вместе с женой воспитывает ее сына и дочь от первого брака — Нико, который родился в 1997 году, и 24-летнюю Эрику.

Напомним, Иван Ургант пропал из телеэфира весной 2022 года, когда из сетки вещания Первого канала убрали его шоу «Вечерний Ургант». Позднее выяснилось, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст поддержал идею вернуть артиста на российские экраны. Однако официальных заявлений по этому поводу пока не поступало.

Ранее сообщалось о том, что Иван Ургант поделился снимком с падчерицей, вернувшейся из США в Россию.