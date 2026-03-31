«Папа, не уходи»: звезда «Школьного вальса» рассказал, как развелся с дочерью Дурова ради Гундаревой

Насибов стал секс-символом СССР в конце 70-х после выхода фильма «Школьный вальс». В то время он был женат на дочери известного актёра Льва Дурова. Однако роман с красавицей Натальей Гундаревой разрушил этот брак.

Актёр раскрыл, что их отношения с Гундаревой начались во время гастролей в Болгарии. Роману невольно поспособствовал их коллега Анатолий Ромашин, который постоянно подшучивал над ними и обращал внимание Гундаревой на Насибова. Однажды он застал их вместе в гостиничном номере — после этого отношения между артистами окончательно переросли в роман.

Развод с дочерью Льва Дурова дался непросто. Расставание с первой женой стоило Насибову не только семьи, но и отношений с влиятельным тестем. Дочь актёра умоляла: «Папа, не уходи». Разрыв с семьёй Дурова, возможно, повлиял и на дальнейшую карьеру артиста.

Сейчас Насибов живёт в США, где ему, по его собственным словам, «пришлось выживать». Родившийся 30 июня 1958 года в Сухуми, он в юности переехал в подмосковный Троицк, окончил ГИТИС и работал в Театре имени Владимира Маяковского. Кроме «Школьного вальса», актёр снялся в сериалах «Склифосовский», «Непрощенный», «Чужая дочь» и фильме «Прощание славянки».

Напомним, Наталья Гундарева была одной из самых ярких советских актрис. Её роман с Насибовым долгое время оставался малоизвестной страницей биографии обоих артистов.