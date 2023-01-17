«Палатка ходит ходуном»: Викторию Боню чуть не сдуло ветром с горы

Сейчас вся пресса активно следит за Викторией Боней. Дело в том, что телеведущая решила покорить одну из самых высоких точек в мире. Для этого звезда специально прилетела в Чили и присоединилась к группе альпинистов. Только она совсем не учла факт своей неподготовленности к походу. Сначала выяснилось, что у Бони горная болезнь; затем знаменитость сообщила, что она отморозила себе все пальцы ног. Сегодня Виктория вновь вышла на связь и рассказала, как у нее складываются дела.

Светская львица заявила: больше она никогда не пойдет в поход. Раньше Боня со стороны наблюдала за альпинистами и недоумевала, как люди месяцами могут находиться вдали от комфорта. На этот раз Виктория сама оказалась в подобной ситуации и, лежа в палатке, пожалела о принятом решении: «Вот это я дура, куда я поперлась!».

«Ну какие же альпинисты идиоты! Жить в палатках, не мыться неделями… У нас ночью восхождение. Ветер настолько сильный, что у меня палатка просто ходит ходуном. Только одна мысль, что завтра все закончится, меня греет и радует», — поделилась откровением телеведущая.

К слову, поклонники девушки поспешили поддержать ее и сообщили, что ждут от Виктории победных фотографий!

Ранее Боня неосторожно высказалась на тему домашнего насилия. Комментарий звезды читайте в этой статье.