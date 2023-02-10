«Паховую зону старухи Шапокляк»: Елену Яковлеву ударили по самому больному

Актриса театра и кино Елена Яковлева после съемок в фильме «Чебурашка» стала еще популярнее. Ее героиня не оставила никого равнодушным, а ее наряды обсуждают до сих пор. Свою долю критики добавил историк моды и телеведущий Александр Васильев.

Мужчина отметил, что 61-летней Яковлевой не стоило так обтягивать некоторые части тела. Его комментарии в адрес артистки прозвучали словно удар.

«Паховую зону женщины за 50 лет не должны обтягивать блестящие брюки. Как это происходит с героиней Елены Яковлевой – старухой Шапокляк, – рассказал Александр Александрович каналу «ОК на связи».

Васильев вспомнил случай, когда по такому же поводу раскритиковал знаменитую певицу Лолиту. Оказалось, что артистка не разозлилась на историка моды, а даже попросила совет.

«Лолита Милявская резко отреагировала на мое замечание по поводу ее обтягивающих нарядов (в них она похожа на продукцию мясокомбината). Пустила в ход свое остроумие. Но через некоторое время захотела со мной дружить и консультироваться», – поделился телеведущий.

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