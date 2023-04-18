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19:06, 18 апреля 2023
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«Паховая зона не должна быть обтянута»: историк моды прошёлся по образу Елены Яковлевой

© Скрин видео, YouTube-канал «@svetavokrugsveta»
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@svetavokrugsveta»

Недавно Елена Яковлева появилась в роли Шапокляк в художественном фильме «Чебурашка».

В новой интерпретации мультфильма про ушастую игрушку, Шапокляк – миллионерша, поэтому, роль, отведённая актрисе, обязала её щеголять в роскошных нарядах.

Стоит отдать должное: через выбор костюмов Яковлева в очередной раз показала, что высокая мода – это про неё.

Зрители, по большей части, также остались в восторге от её персонажа. Не разделил с ними радости историк моды Александр Васильев. В своем микроблоге шоумен и ведущий «Модного приговора» раскритиковал блестяще-изумрудный лук актрисы.

«Вместо того, чтобы добавлять блеск в область талии и бёдер, лучше добавить другие элементы, которые выделят и выгодно подчеркнут вашу фигуру, – заключил эксперт, – акцент должен быть на плечах и груди».

Экспресс газета приводит следующую цитату историка моды «Елена Яковлева чудно выглядит, но всегда надо помнить о том, что паховая зоны женщина не должна быть обтянута блестящей тканью после 50 лет».

Елена Яковлева в роли новой "Шапокляк"

Елена Яковлева в роли новой "Шапокляк"

Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@centralpartnership»
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