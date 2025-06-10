«Озабоченный мужчина, не более того»: дизайнер оценила интерьер в доме Виталия Гогунского

Виталий Гогунский дал большое интервью Ксении Собчак после неоднозначных высказываний про женщин. Актера обвинили в сексизме, на что он дал ответ в беседе с журналисткой. Разговор состоялся в доме звезды «Универа», интерьер которого вызвал еще больше реакции у общественности. Повсюду у Виталия развешаны картины с женщинами без одежды. По словам артиста, они приносят ему вдохновение. Дизайнер Татьяна Афанасьева, оценив внутреннюю обстановку в жилище Гогунского, пришла к другому выводу.

В беседе с Woman.ru эксперт заявила, что о художественном вкусе здесь речи не идет. Если бы актер находился в стабильных отношениях, то это можно было бы интерпретировать как выражение любви. Но в контексте одиночества, в котором пребывает Виталий, это не работает. Поэтому, как считает дизайнер, женщины без одежды на картинах свидетельствуют о неудовлетворенности Гогунского.

«Что тут говорить про интерьер? Озабоченный мужчина, не более того. Может быть, неудовлетворенный», — заявила Афанасьева.

Ранее психолог Станислав Самбурский рассказал «Страстям», почему Гогунский угодил в скандал после слов о женщинах. Он отметил, что в данном случае дело не в противоположном поле, а в самом Виталии.