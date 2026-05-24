«Ой»: певица Слава подогрела слухи о воссоединении с бывшим возлюбленным Анатолием Данилицким

Слава, настоящее имя которой Анастасия Сланевская, стала известна в 1990-х годах благодаря хитам «Одинокая луна» и «Я не боюсь». За свою карьеру певица выпустила несколько альбомов и неоднократно попадала в центр внимания из-за личных отношений.

На опубликованном снимке Слава и Данилицкий запечатлены вместе. К фотографии артистка оставила лаконичную подпись.

«Ой», — написала певица.

Ранее Данилицкий был замечен среди гостей на праздновании дня рождения Славы. Поклонники сразу начали обсуждать возможное примирение пары, которая периодически расстаётся и воссоединяется.

Отношения Славы и Анатолия Данилицкого неоднократно становились предметом публичных обсуждений. Пара периодически расставалась из-за измен Данилицкого. Несмотря на громкие расставания, артистка и её возлюбленный снова оказывались вместе.