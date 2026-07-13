«Отвратительный и полный ненависти»: Арми Хаммер осудил свой фильм, а режиссёр зовёт в сиквел Джину Карано

Как сообщает источник, Болл намекнул на расширение состава героев картины — главного персонажа могут окружить единомышленники. Режиссёр превращает франшизу в «клуб изгоев», привлекая скандальных актёров после негативной реакции на первый фильм.

Уве Болл известен как один из самых провокационных режиссёров современного кино. Его картины регулярно вызывают споры и неоднозначные оценки критиков.

Первый «Гражданин-мститель» с Арми Хаммером в главной роли вызвал серьёзный общественный резонанс. Актёр, исполнивший роль линчевателя, публично осудил финальный результат.

По данным инсайдера из окружения Хаммера, звезда был глубоко шокирован, когда увидел готовую ленту. Актёр признался, что был взбешён до слёз после первого просмотра. Финальная версия фильма разительно отличалась от того проекта, в котором, по мнению Хаммера, он согласился участвовать.

Актёр назвал картину «отвратительной и полной ненависти».

Напомним, Джина Карано — бывшая звезда сериала «Мандалорец», которая оказалась в центре скандала и была уволена из проекта. Арми Хаммер также переживал карьерный кризис после серии обвинений в его адрес. Теперь оба актёра могут объединиться в одном провокационном проекте.