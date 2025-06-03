«Отстаньте от меня»: звезда фильма «Девчата» Светлана Дружинина ответила на слухи об ухудшении состояния

Звезда фильма «Девчата» Светлана Дружинина вышла на связь после слухов об ухудшении здоровья. В беседе с aif.ru актриса опровергла информацию о своей экстренной госпитализации и призвала «отстать» от нее.

89-летняя артистка назвала сообщения о госпитализации из-за высокого давления «чепухой» и потребовала оставить ее в покое.

«Отстаньте от меня с этой чепухой», — заявила Светлана Дружинина.

Напомним, 3 июня в ряде СМИ появилась информация о том, что актрису дважды за месяц экстренно госпитализировали из-за высокого давления на фоне аномальной жары в Москве. Уточнялось, что Светлана Дружинина жаловалась на проблемы с дыханием, нехватку воздуха и высокое давление 170 на 100. По данным источников, последний раз режиссера фильма «Гардемарины, вперед!» доставили в стационар 28 мая, ее состояние удалось стабилизировать.

Ранее Светлана Дружинина рассказала о своем здоровье и отреагировала на очередные сообщения о госпитализации: «За этот год меня уже не первый раз хоронят».