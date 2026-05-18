Опубликовано 18 мая 2026, 10:48


Открытие памятника режиссёру Алексею Балабанову в Екатеринбурге перенесли на месяц

Открытие памятника кинорежиссёру Алексею Балабанову в Екатеринбурге перенесли с 18 мая на 18 июня. Монумент установят возле Дворца молодёжи.
Как пишут местные СМИ, изначально открытие планировалось на 18 мая — в годовщину смерти режиссёра. Теперь церемонию проведут на месяц позже.

Алексей Балабанов — культовый российский режиссёр, снявший «Брата», «Брат-2», «Груз 200» и другие знаковые фильмы. Он родился в Екатеринбурге (тогда Свердловске) 25 февраля 1959 года. В 1980-е годы начинал карьеру на Свердловской киностудии, а режиссёрский дебют состоялся в 1985 году с фильмом «Раньше было другое время».

Памятник создал скульптор Мейрам Баймуханов. Монумент выполнен в виде грузового трамвая — символичного образа, отсылающего к фильмографии Балабанова и атмосфере его работ. Установка согласована городской администрацией. Памятник посвящён не только творчеству режиссёра, но и Свердловскому рок-клубу, с которым Балабанов был тесно связан.

Автор:Евгений Родионов
