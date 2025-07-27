«Отключается сознание»: Гогунский раскрыл, как чувствует себя в кадре после скандального высказывания

Виталий Гогунский рассказал, как чувствует себя в кадре после скандальных высказываний.

Звезда сериала «Универ» в последнее время стал участником громких скандалов, связанных с его слов про женщин: он заявил в одном из интервью, что рядом с ним у женщины должно быть хорошее настроение.

Однако сам Гогунский не стал извиняться за эту фразу.

На этот раз Гогунский решил поделиться, как проходит его работа в кадре. По словам Виталия, когда он приступает к съемкам, то он отключается от реальности и обращает все свое внимание к камере.

«Отключается сознание. Остаются только сигналы – действовать. Сделать так, чтобы оправдать ожидания. Не только свои собственные, но и тех людей, которые вкладывают свое сердце в каждый кадр, во всю эту магию киноиндустрии. Их вера, их труд – это топливо.... Творчество – это моя стихия. Сцена, музыка, шоу – это мое. Это то место, где я дышу полной грудью», — подметил Виталий.

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