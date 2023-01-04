Отказали ноги: Рома Желудь борется с наркозависимостью

У когда-то блиставшего в ареоле славы блогера Ромы Желудя наступила нелёгкая полоса в жизни.

Как и его американский клон Джастин Бибер, утратив популярность, Рома плотно подсел на запрещенные препараты.

Закончилось все плачевно: из-за передозировки у Желудя отказали ноги.

Только так юноша стал понимать, что пора начинать лечиться.

По словам Ромы, пока ему удается просуществовать без запрещенных веществ в среднем шестьдесят дней, однако он верит, что научиться заново жить, находясь в реабилитационном центре.

У меня получается достичь того уровня, когда из всех препаратов мне нужны только антидепрессанты. Честно говоря, это хороший результат, - сказа он.

Кроме того, в недавнем интервью Роман также рассказал, что из-за наркотиков стал очень одиноким.

«Мне разве что только иногда Малахов позванивает, да и то всякий раз с предложением в очередной раз лечь в рехаб, - жалуется Желудь, - я срываюсь, и в этом виноваты романтические отношения.

Увы, до тех пор, пока молодой человек будет оправдывать свою зависимость внешними факторами, как-либо сопротивляться ей будет бесполезно.