Отказали ноги: Рома Желудь борется с наркозависимостью
У когда-то блиставшего в ареоле славы блогера Ромы Желудя наступила нелёгкая полоса в жизни.
Как и его американский клон Джастин Бибер, утратив популярность, Рома плотно подсел на запрещенные препараты.
Закончилось все плачевно: из-за передозировки у Желудя отказали ноги.
Только так юноша стал понимать, что пора начинать лечиться.
По словам Ромы, пока ему удается просуществовать без запрещенных веществ в среднем шестьдесят дней, однако он верит, что научиться заново жить, находясь в реабилитационном центре.
- У меня получается достичь того уровня, когда из всех препаратов мне нужны только антидепрессанты. Честно говоря, это хороший результат, - сказа он.
Кроме того, в недавнем интервью Роман также рассказал, что из-за наркотиков стал очень одиноким.
«Мне разве что только иногда Малахов позванивает, да и то всякий раз с предложением в очередной раз лечь в рехаб, - жалуется Желудь, - я срываюсь, и в этом виноваты романтические отношения.
Увы, до тех пор, пока молодой человек будет оправдывать свою зависимость внешними факторами, как-либо сопротивляться ей будет бесполезно.