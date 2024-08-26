Отец Ивана Урганта рассказал последние новости о сыне

Иван Ургант с 2022 года перестал появляться на телевидении и публичных мероприятиях. Однако он сыграл главную роль в фильме Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал». Закрытый показ картины прошел в апреле этого года. Отец звезды Андрей Ургант признался, что не смотрел кино с участием Ивана.

Андрей Ургант кратко пояснил, что у его сына все хорошо без каких-либо подробностей. О новостях он попросил спрашивать лично Ивана.

«Фильм не видел, не могу за всем уследить», — цитирует Урганта-старшего Kp.ru.

Иван Ургант был бессменным ведущим телешоу «Вечерний Ургант» на Первом канале на протяжении десяти лет. Передача пропала из эфира в феврале 2022 года после изменения сетки вещания. После артист перестал выходить в свет. Недавно он собирался дать концерт на фестивале в Санкт-Петербурге, но в итоге выступление звезды отменили без объяснения причин.

Недавно «отмененный» в России Ургант анонсировал тур по Европе, в который он отправится с коллегой Владимиром Познером. Шоу пройдет в октябре этого года в Марбелье, Барселоне, Аликанте, Ницце и Париже. Зрителям телеведущие обещают рассказать о своих путешествиях в формате стенд-апа и познавательных бесед.