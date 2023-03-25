Отец ДеЦлА рассказал, кто на самом деле убил его сына

В беседе с ведущим YouTube Шоу «Антонимы» отец погибшего репера Кирилла Толмацкого Александр назвал предполагаемого убийцу своего сына.

По словам Александра, у Кирилла часто были конфликты с женой Юлией Киселевой. Девушка постоянно угрожала супругу тем, что разлучит его с сыном.

«Считаю, что она его убила, не важно – прямо или косвенно, но она и только она виновата в его смерти, — сказал Толмацикий старший, — измотала ему всю нервную систему, шантажировала его ребенком».

Также Александр рассказал, что под кроватью сына нашел толстую тетрадку, исписанную странным почерком. В тетрадке были какие-то заклинания, которые, якобы, писала Юлия.

Известно, что под конец жизни исполнитель начал увлекаться эзотерикой и нумерологией, а загадочные цифры и рукописи вполне могли быть частью хобби Кирилла.

Напомним, Децл умер в ночь на 3 февраля в Ижевске. Судебно-медицинская экспертиза установила, что 35-летний артист скончался из-за острой сердечной недостаточности.