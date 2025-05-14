Отец Децла назвал дебилами посетивших похороны рэпера Паши Техника. Об этом сообщает Газета.Ru.

Похороны рэпера Паши Техника, прошедшие несколько недель назад в Москве, до сих пор не дают покоя некоторым звездам. Так, отец Децла Александр Толмацкий раскритиковал людей, которые пришли проститься с музыкантом.

«У меня вызывают страшный негатив ребята, которые хайпятся на истории с запрещенными веществами. Особенно в свете последних событий, когда наркомана превозносят и делают из него идола, — это отвратительно! Поэтому я в шоке от того, что происходит вокруг Техника. Вы посмотрите, кто был на похоронах? Это же дебилы!» — объяснил он.

Толмацкий также раскритиковал журналистов, которые вели прямые трансляции с места похорон. По мнению отца скончавшегося рэпера, СМИ нужно штрафовать за пропаганду запрещенных веществ.

Напомним, Паша Техник скончался в возрасте 40 лет 5 апреля 2025 года. На прощание с ним пришли сотни поклонников.

Ранее мы писали о том, что отец рэпера Дэцла Александр Толмацкий отказался общаться с 19-летним внуком.