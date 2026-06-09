«Отдай долг стране, которая тебя кормит»: глава ФПБК Виталий Бородин публично пристыдил актрису Сашу Бортич

Об этом Бородин написал в своём телеграм-канале.

Саша Бортич стала известна благодаря главной роли в сериале «Молодёжка», а также съёмкам в фильмах «Лёд», «Текст» и «Огонь». Актриса регулярно появляется на светских мероприятиях и ведёт активную публичную жизнь.

В своём посте Бородин заявил, что образ Бортич как «современной эмансипированной женщины» не соответствует её прежней позиции. Чиновник приложил к публикации архивное видео с участием актрисы, которое, по его мнению, демонстрирует поддержку оппозиции.

«Отдай долг стране, которая тебя кормит», — обратился Бородин к Бортич.

Глава ФПБК призвал актрису «доказать, что ошиблась», и собрать гуманитарную помощь для военнослужащих. «Если правда ошиблась — докажи», — подчеркнул он.

Бородин возглавляет Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией. Фонд занимается поддержкой военнослужащих и патриотическими инициативами.

Саша Бортич ранее неоднократно появлялась на светских мероприятиях в Москве. Актриса продолжает сниматься в кино и участвовать в публичных проектах.