Отцу Филиппа Киркорова вызвали скорую помощь: начал задыхаться

Отцу поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова вызвали скорую помощь. Пятый канал сообщает о том, что у 91-летнего Бедроса Киркорова ухудшилось самочувствие.

По данным источника, мужчине стало плохо, он испытывает проблемы с дыханием и начал задыхаться. Ранее врачи рекомендовали Бедросу воздержаться от посещения публичных мероприятий, где он часто появлялся в компании сына.

Напомним, что ранее СМИ уже писали о проблемах со здоровьем у отца артиста. Предполагается, что у Киркорова-старшего могут быть проблемы с сердцем, так как журналисты заметили его в отделении кардиологии.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров намекнул на тайную свадьбу, показав кольцо на безымянном пальце. Певец уже давно не скрывает, что в его жизни после развода с артисткой Аллой Пугачевой вновь появилась любовь. Свою избранницу исполнитель не показывает, но при этом всем рассказывает, насколько с ней счастлив. Теперь же он еще и намекнул на то, что тайно женился на даме сердца. В личном блоге он вышел на связь с поклонниками с кольцом на безымянном пальце.