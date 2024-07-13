Отара Кушанашвили отправили домой для подготовки к курсу химиотерапии

Журналиста Отара Кушанашвили отправили домой, где он будет готовиться к курсу химиотерапии и двум операциям. Тем временем, его родственники ищут мошенников, которые собирают деньги на лечение телеведущего.

Кушанашвили отпустили из онкоцентра имени Блохина. Врачи считают, что ему будет полезно побыть в домашней обстановке и подготовиться к операциям и курсу химиотерапии.

Сестра журналиста Луиза пояснила, что мошенники звонят от имени родственников Кушанашвили. Они рассказывают о тяжелой ситуации с лечением и собирают 4 млн рублей якобы «на лечение». Жертвами злоумышленников стали уже четверо людей. На их уловку чуть не попал продюсер Сергей Дворцов. Но на самом деле семья не проводит никаких сборов — родные звезды собираются обратиться в полицию, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Летом 2024 года стало известно о госпитализации журналиста. По данным СМИ, за время, проведенное в больнице, Отар перенес две операции. Более того, ему предстоит еще несколько хирургических вмешательств по удалению злокачественной опухоли. Отар не комментирует сообщения СМИ о своем здоровье. Он показывает, что не падает духом и старается держаться изо всех сил.

Напомним, журналисту регулярно звонит певица Алла Пугачева и интересуется состоянием его здоровья.