Отар Кушанашвили предупредил о действиях Ксении Собчак, когда всё уляжется

Журналист Отар Кушанашвили предположил, как поступит ведущая Ксения Собчак, когда уляжется уголовное дело вокруг ее коммерческого директора. Сейчас ведущая находится в Литве, но ее мама сенатор Людмила Нарусова заявила о скором возвращении дочери.

Кушанашвили считает, что «Ксения Собчак каждому припомнит каждое слово» по возвращении. Он добавил, что это произойдет, если ведущая «выпутается».

Зная натуру Собчак, Кушанашвили написал: «А она выпутается».

Напомним, коммерческий директор ведущей Кирилл Суханов проходит обвиняемым по делу о вымогательстве. После его задержания правоохранители провели обыски в загородном доме ведущей. Она же покинула Россию: по израильскому паспорту Собчак въехала в Литву, ее маршрут пролегал через Беларусь.

Адвокат Андрей Алешкин ранее сообщил, что Собчак не будет возвращаться до вынесения приговора. По его словам, к журналистке нет претензий по делу о вымогательстве, но и отсутствуют гарантии, что они не появятся, как только Собчак пересечет границу с Россией.

ФОТО: Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News