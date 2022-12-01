Отар Кушанашвили: «Алексей Щербаков гнусная тварь»

Отар Кушанашвили продолжил свою серию нецензурной брани.

Известный своим эпатажным поведением комик похвалил своего коллегу типичным образом: назвал его «гнусной тварью».

Самый обаятельный, самая гнусная тварь и матерщинник – это Алексей Щербаков! – отозвался Отар о нашумевшем проекте «ЧБД» («Что было дальше»).

– Небеса и родители одарили его лицом, полным обаяния. Он выживает в любой ситуации.

Напомним, в 2002 году Кушанашвили нецензурно выругался в прямом эфире у Андрея Малахова, за что был надолго отстранен от участия в любых телешоу.

На ЕВРО-2004 Отар выскочил на поле в знак протеста против удаления российского вратаря Сергея Овчинникова.

Протестант кинулся на судью, за что получил два года условно и 2500 евро штрафа.

Что будет дальше сейчас, после столь резкой оценки Щербакова в телеинтервью с Азаматом Мусагалиевым, узнаем в ближайшее время.