От «Золотого кольца» до «Тату»: Надежда Кадышева выступит на суперфинале Кубка России в «Лужниках»

Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза в официальном Telegram-канале.

Кадышева вместе со своим ансамблем «Золотое кольцо» и музыкантом Григорием Кадышевым выступит в чаше стадиона до начала матча. Открывать концертную программу будет DJ Groove. После финального свистка во время парада участников на поле выйдет поп-дуэт «Тату».

Как отметили в РФС, масштабная концертная программа посвящена Году единства народов России. Матч начнётся в 18:00 по московскому времени.

Кадышева известна как одна из главных исполнительниц народной музыки в современной России. Вместе с ансамблем «Золотое кольцо» артистка записала множество хитов, ставших народными. Группа «Тату» в начале 2000-х завоевала мировую славу благодаря провокационному имиджу и хитам вроде «Я сошла с ума» и «All The Things She Said».

Напомним, что совсем недавно концерт Надежды Кадышевой и Григория Кадышева в Екатеринбурге, который должен был состояться 23 мая в УГМК-Арене, был отменён. Пресс-служба площадки сообщила, что отмена произошла по независящим от них причинам, однако детали не раскрыла. Позже концерт перенесли на 20 октября 2026 года, а местом проведения стал MTS Live Hall.