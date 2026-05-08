«От него несло смертью»: Айза высказалась о гибели Паши Техника и вызвала скандал

Айза стала известна благодаря браку с рэпером Гуфом, с которым была замужем с 2008 по 2014 год. После развода она продолжила карьеру певицы и блогера, регулярно делясь откровенными мнениями о личной жизни и событиях в индустрии.

В шоу «Без купюр» блогер призналась, что тяжело переживала новость о смерти Паши Техника, хотя они не были друзьями. «Я правда тяжело пережила смерть Паши Техника. Очень сильно! Мы не были никогда друзьями, просто он был классным чуваком. И я знала прекрасно, что он пах смертью, от него несло смертью», — рассказала Айза.

Однако затем она сделала неожиданное признание.

«Он умер, и это хорошо. Потому что он стал свободным. Я, когда умирают наркоманы, очень радуюсь. Не потому что они говно, а потому что стали свободными», — поделилась певица.

Слова Айзы вызвали жёсткую реакцию бывшей жены Паши Техника Евы Карицкой, матери его ребёнка. Она опубликовала резкий пост в своём телеграм-канале, напомнив о проблемах бывшего мужа Айзы. «Айза будет радоваться, когда скончается Гуф? Она же рада, когда наркоманы уходят... Айза, днище, правда. Не могла не отреагировать, простите», — заявила Карицкая.

Напомним, Паша Техник ушёл из жизни более года назад. Айза называла этот период особенно тяжёлым для себя, однако её последние высказывания противоречат прежним словам о переживаниях.

Недавно Айза и Гуф совместно поздравили общего сына Сэма с 16-летием. «Спасибо, что позволил нам повзрослеть… Мы сделали огромную работу над ошибками и смогли стать для тебя безопасным миром», — написала певица в своём инстаграме. Экс-супруги развелись в 2014 году, но продолжают вместе участвовать в воспитании сына.