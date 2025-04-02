От Киркорова до Джоли: актриса озвучивания Блохина раскрыла секреты профессии

Актриса озвучивания Дарья Блохина стала гостьей шоу «Утро с Веснушкой и Кипятошей» на Детском радио и удивила слушателей перевоплощением в знаменитостей. Она является голосом Яндекса и Афины из «Последнего богатыря».

Дарья поделилась своими секретами мастерства и показала, как легко может изобразить голос Филиппа Киркорова или Анджелины Джоли.

«Это голос Ольги Зубковой, которая озвучивала мою любимую актрису Анжелину Джоли. Я могу воспроизвести любой, главное послушать. Я же просто снимаю все нотки», – рассказала артистка.

Дарья призналась, что ее любовь к озвучиванию началась еще в детстве. Девочка часто была одна и нашла себе занятие.

«Это было мое одинокое детство, приходилось развлекать себя самой – вот и начала копировать всех подряд. Кто бы мог подумать, что это станет профессией?» – поделилась Блохина.

Актриса имеет образование в области клинической психологии и создала свою уникальную методику постановки голоса. К ней обращаются люди разных профессий, в том числе бизнесмены и ведущие.

«Даже фраза "Дай списать!" может звучать по-разному – либо как просьба, либо как агрессия», – пояснила Дарья.

Она продемонстрировала в эфире Детского радио необычное упражнение – разговор с закрытым ртом. Артистка также дала совет слушателям развивать слух и играть с голосом.