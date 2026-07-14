«Освободить место для российского кино»: прокат «Человека-паука 4» в России отложили почти на месяц

Об этом сообщают киношные Telegram-каналы со ссылкой на прокатчика «Атмосфера кино» и Ассоциацию владельцев кинотеатров.

Новый фильм о Человеке-пауке выйдет в мировой прокат 31 июля. Обычно голливудские премьеры стартуют в России и СНГ на неделю позже — то есть картину ждали в начале августа. Однако российские кинотеатры и отраслевые организации попросили отложить показ почти на три недели.

Причина — конфликт с российским фильмом «Последний богатырь. Колобок», премьера которого запланирована на 6 августа.

«Поддержка отечественного большого кино в летний период», — так представители АВК и «Атмосферы кино» объяснили инициативу. По их мнению, одновременный выход двух масштабных картин создаст нездоровую конкуренцию в прокате и помешает российскому проекту собрать достойные сборы.

Скриншот обращения кинотеатров опубликовало издание Cinemaplex. Информацию подтвердил бизнес-портал «Бюллетень кинопрокатчика». Продюсер Рустам Абдуллин, связанный с продвижением «Последнего богатыря», активно занимается продажей материалов фильма. Проект позиционируется как главная российская премьера летнего сезона.

Напомним, это уже четвёртая часть франшизы о Человеке-пауке в новой серии. В остальном мире картина выйдет по графику — 31 июля. Российские зрители увидят её только 20 августа.